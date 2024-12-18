Украинцы снова попытались атаковать Ростовскую область ракетами. Российские ПВО этому помешали.
Были сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку", — уточнил он.
Ранее стало известно, что в Таганроге обезвредят части ракет, которые сохранились после атаки на военный аэродром.
Росто́вская о́бласть — субъект Российской Федерации на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.