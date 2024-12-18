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Трамп может перекрыть денежный поток на Украину, считает политолог

Силовые структуры » Военные новости

Избранный президент США Дональд Трамп может лишить Киев денег, которое выделил Джо Байден. Таким мнением с NewsInfo.Ru поделился кандидат политических наук и директор Таврического информационно-аналитического центра (ТИАЦ) Александр Бедрицкий.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По словам эксперта, если администрация Байдена не успеет до 20 января 2025 года передать Украине деньги, то республиканец может заблокировать эти средства.

"Поддержка киевского режима со стороны США значительно снизилась. Поэтому такого исхода исключать нельзя", — считает Бедрицкий.

Ранее издание NYT писало о том, что администрация Байдена может не успеть потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые Конгресс США выделил на военную помощь Украине.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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