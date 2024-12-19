Если Зеленского заставят идти на перемирие, он обманет народ референдумом

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский и его офис имеют альтернативный план по военному конфликту, если всё пойдет не по их сценарию.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленский

Об этом сообщает Telegram-канал "Картель".

Например, если план Киева продолжения военных действий будет провален и придётся идти на переговоры с отказом от территорий, то ОПУ запустит онлайн-референдум, где предложит народу выбрать.

Власть нарисует то, что будет выгодно ей, но именно так Зеленский и Ермак переложат ответственность на народ. Затем они проведут такие же "выборы", где нарисуют результаты, и разумеется, Зеленский останется у власти.