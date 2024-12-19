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ВС РФ уничтожают психику ВСУ. Как Украина близится к обвалу фронта?

Силовые структуры » Военные новости

Каждый день мы слышим, как российские военные избавляют города и села ДНР от украинских националистов. Так, 19 декабря, ВС РФ освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике. Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой рассказал Pravda. Ru, какое стратегическое значение могут иметь эти территории в конфликте с Украиной, и какие пункты могут последовать дальше.

Мотострелковая дивизия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мотострелковая дивизия

Он напомнил, что наши подразделения в донецком и луганском направлениях уверенно продвигаются вперед.

"Освобожденные населенные пункты с точки зрения тактики для ведения наступления имеют чисто относительное стратегическое значение, только в политическом плане. Они помогают в продвижении наших войск вглубь и позволяют делать обхваты более крупных населенных пунктов и укрепрайонов, что очень сильно влияет на психику наших врагов, которые не хотят попадать в наши клещи и начинают отступать сами", — объяснил Липовой.

По его словам, взятие каждого населенного пункта приближает ВС РФ к обвалу фронта со стороны Украины и ускоренному наступлению наших подразделений.

"Это является сильным психологическим воздействием на наших противников. Они видят, что ничто их не спасает: никакие укрепрайоны, населенные пункты. ВСУ понимают, что наше продвижение вперед идет необратимо, и они уже теряют веру в свое сопротивление. Мы уже не говорим об их победе. Они теряют веру в свое сопротивление и начинают под любым поводом оттягиваться назад, чтобы не попасть в наше окружение", — заявил эксперт.

Он добавил, что на сегодняшний день у российских военных нет четко продуманных действий, куда идти дальше.

"Этого никто не скажет, потому что эта информация будет использована врагом в своих целях для укрепления. Мы ищем слабые места в обороне и начинаем их пробивать для того, чтобы либо продвинуться вперед, либо выйти в тыл, либо захватить те или иные населенные пункты, которые обороняют наши противники", — заключил Липовой.

Уточнения

Пси́хика — совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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