Утренний удар по Киеву. Орешник применять не обязательно, хватило Искандеров с Кинжалами

В Киеве 8 ракет "Искандер" и "Кинжал" атаковали военные объекты.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

В результате зафиксировано "падение обломков" в нескольких районах города, сообщает городская администрация. Воздушная тревога была слышна по всей Украине.

В Киеве не менее четырёх мощных взрывов, системы ПВО ВСУ не сработали.

Судя по утру 20 декабря, ракету "Орешник" применять не обязательно, хватило и "Кинжалов" с "Искандерами", пишут аналитики. Комплексы ПВО ничего не перехватили — все ракеты пришли в цель.

Мэр Кличко сообщил о пожаре в Голосеевском районе.