Мирные жители ранены. Дрон ВСУ атаковал Кременную в ЛНР

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике были ранены в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

"Украинский дрон спикировал прямо на мирных жителей, находившихся на улице в Кременной. Нападение произошло примерно в 17.00 (совпадает с московским). Два человека пострадали", — цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее стало известно, что диверсанты ВСУ появились в лесах юго-западнее Кременной. При этом они хорошо экипированы, имеют современные средства связи и разведки.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

