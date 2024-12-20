Русскому миру сегодня объявили войну, заявил Путин

Русскому миру сегодня объявлена война. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 декабря.
"Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть", — отметил российский лидер.
Ранее Владимир Путин оценил демографическую ситуацию в "благополучных странах".
Он считает, что в России она лучше, хотя в тех государствах, скорее всего, делается много для поддержки семей. Например, в Финляндии, Испании и Южной Корее коэффициент рождаемости ниже, чем в России.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.