Русскому миру сегодня объявили войну, заявил Путин

Русскому миру сегодня объявлена война. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 декабря.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

"Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть", — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин оценил демографическую ситуацию в "благополучных странах".

Он считает, что в России она лучше, хотя в тех государствах, скорее всего, делается много для поддержки семей. Например, в Финляндии, Испании и Южной Корее коэффициент рождаемости ниже, чем в России.