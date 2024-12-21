Киев из-за неудач на фронте усилил удары по гражданским объектам России

Из-за своих неудач киевская власть усилила удары по российским гражданским объектам.
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В разговоре с ТАСС он отметил, что ВСУ перешли к варварским методам.
"В военном смысле они всё больше и больше терпят неудачу, они переходят к другим, более варварским методам, то есть они обстреливают конкретно гражданские цели". — подчеркнул Сальдо.
Это уже на чистый и откровенный терроризм с кровавым наследием, подытожил глава Херсонщины.
Напомним, утром 21 декабря ВСУ ударили дронами по мирным домам в Казани.
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