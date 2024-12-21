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Киев из-за неудач на фронте усилил удары по гражданским объектам России

0:42
Силовые структуры

Из-за своих неудач киевская власть усилила удары по российским гражданским объектам.

ТЦ "Князь Владимир"
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ТЦ "Князь Владимир"

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В разговоре с ТАСС он отметил, что ВСУ перешли к варварским методам.

"В военном смысле они всё больше и больше терпят неудачу, они переходят к другим, более варварским методам, то есть они обстреливают конкретно гражданские цели". — подчеркнул Сальдо.

Это уже на чистый и откровенный терроризм с кровавым наследием, подытожил глава Херсонщины.

Напомним, утром 21 декабря ВСУ ударили дронами по мирным домам в Казани.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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