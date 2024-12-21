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Дефицит мяса. Киев переводит бойцов расчётов ПВО в пехоту

0:43
Силовые структуры

Украинский Генштаб приказал Воздушным Силам перевести бойцов расчетов систем противовоздушной обороны в пехоту.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Делается это из-за нехватки людей в ВСУ, сообщает The Guardian.

"Некоторые прошли подготовку на Западе и знали, как работает противовоздушная оборона. Теперь их отправляют на фронт воевать", — отмечается в статье со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины.

Всё это происходит из-за категорического нежелания украинской власти понижать мобилизационный возраст. Но именно так Запад намекает Владимиру Зеленскому, что утилизировать мужское население страны надо до конца, раз он уже взялся за это дело.

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