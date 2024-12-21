Дефицит мяса. Киев переводит бойцов расчётов ПВО в пехоту

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский Генштаб приказал Воздушным Силам перевести бойцов расчетов систем противовоздушной обороны в пехоту.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Делается это из-за нехватки людей в ВСУ, сообщает The Guardian.

"Некоторые прошли подготовку на Западе и знали, как работает противовоздушная оборона. Теперь их отправляют на фронт воевать", — отмечается в статье со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины.

Всё это происходит из-за категорического нежелания украинской власти понижать мобилизационный возраст. Но именно так Запад намекает Владимиру Зеленскому, что утилизировать мужское население страны надо до конца, раз он уже взялся за это дело.