Украинский Генштаб приказал Воздушным Силам перевести бойцов расчетов систем противовоздушной обороны в пехоту.
Делается это из-за нехватки людей в ВСУ, сообщает The Guardian.
"Некоторые прошли подготовку на Западе и знали, как работает противовоздушная оборона. Теперь их отправляют на фронт воевать", — отмечается в статье со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины.
Всё это происходит из-за категорического нежелания украинской власти понижать мобилизационный возраст. Но именно так Запад намекает Владимиру Зеленскому, что утилизировать мужское население страны надо до конца, раз он уже взялся за это дело.
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