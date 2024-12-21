ВВС сработали молниеносно: в Бразилии перехватили неопознанный самолёт

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Недавно в небе над Амазонасом развернулась захватывающая операция. Неопознанный самолёт PA-28 Cherokee без плана полёта пересёк границу и проигнорировал все попытки связи. Реакция не заставила себя ждать: истребители ВВС Бразилии немедленно поднялись на перехват.

Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-22 Raptor

Дерзкий побег

После принудительной посадки недалеко от трассы Трансамазоника пилот поджёг самолёт и скрылся, оставив за собой лишь обугленные обломки. Полиция начала расследование, пытаясь выяснить мотивы и личность нарушителя.

Мощь бразильских ВВС

Этот инцидент подчёркивает высокую боеготовность ВВС Бразилии, которые занимают 17-е место среди 145 стран по версии "Global Fire Power". На вооружении состоят:

195 вертолётов

46 истребителей

206 учебных самолётов

111 транспортных самолётов

72 ударных самолёта

24 самолёта специального назначения

2 самолёта-заправщика

Будущее: F-39 Gripen

Скоро парк пополнится новейшими истребителями F-39 Gripen, способными развивать скорость до 2400 км/ч и оснащёнными передовыми системами обнаружения целей. Планируется, что к 2027 году Бразилия получит 36 таких самолётов, что значительно усилит её воздушную мощь.

Мировой рейтинг

Для сравнения, вот топ-5 стран с самыми масштабными ВВС:

США — 13 209 самолётов Россия — 4 255 самолётов Китай — 3 304 самолёта Индия — 2 296 самолётов Южная Корея — 1 576 самолётов

Бразилия, занимая 17-е место, продолжает активно развивать и модернизировать свои воздушные силы, подтверждая свою значимость на мировой арене.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.



Военно-воздушные силы (ВВС) — вид вооружённых сил государства, в функции которого входит борьба с противником, находящимся в космосе, воздушном пространстве, на земле, на поверхности моря и под водой, а также транспортировка десанта, доставка имущества и вооружения и военной техники, воздушная разведка, разведка погоды при помощи летательных аппаратов.

