В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту.
Об этом сообщает Telegram-канал " Сварщики".
Портал пишет, ссылаясь на разведданные от инсайдеров, что 24-25 января в стране начнутся первые акции протеста, сейчас проводится инструктаж спящих ячеек.
По всей вероятности, создаётся ещё один очаг напряженности, и идёт демонстрация, что не все козыри будущего переговорного трека по Украине ещё задействованы.
Напомним, ранее госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть Белоруссию. К причинам опасности отнесены поддержка Минском спецоперации и ограничения по оказанию помощи гражданам США.
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