Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Термиты и их разрушительная сила: что делать, чтобы избежать ущерба
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца
Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%

В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту

Силовые структуры

В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту.

Прывакзальная плошча (Мінск) 002
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Adam Dohnálek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Прывакзальная плошча (Мінск) 002

Об этом сообщает Telegram-канал " Сварщики".

Портал пишет, ссылаясь на разведданные от инсайдеров, что 24-25 января в стране начнутся первые акции протеста, сейчас проводится инструктаж спящих ячеек.

По всей вероятности, создаётся ещё один очаг напряженности, и идёт демонстрация, что не все козыри будущего переговорного трека по Украине ещё задействованы.

Напомним, ранее госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть Белоруссию. К причинам опасности отнесены поддержка Минском спецоперации и ограничения по оказанию помощи гражданам США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Александр Гудков радуется запрету появляться на российском ТВ: как будто лучшая жизнь идёт
Российский шоу-бизнес
Александр Гудков радуется запрету появляться на российском ТВ: как будто лучшая жизнь идёт Аудио 
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Домашние животные
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца
Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%
В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.