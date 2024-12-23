В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту

В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Adam Dohnálek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Прывакзальная плошча (Мінск) 002

Об этом сообщает Telegram-канал " Сварщики".

Портал пишет, ссылаясь на разведданные от инсайдеров, что 24-25 января в стране начнутся первые акции протеста, сейчас проводится инструктаж спящих ячеек.

По всей вероятности, создаётся ещё один очаг напряженности, и идёт демонстрация, что не все козыри будущего переговорного трека по Украине ещё задействованы.

Напомним, ранее госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть Белоруссию. К причинам опасности отнесены поддержка Минском спецоперации и ограничения по оказанию помощи гражданам США.