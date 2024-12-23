Могут даже расстрелять. Как в ВСУ расправляются с алкоголиками?

Командирам украинской армии надоело выписывать бойцам-алкоголикам штрафы, они стали действовать другими методами.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Штрафы уже не толкают бойцов на избавление от пьянства, пишут местные СМИ. Сначала, когда бойца ВСУ застают пьяным, с ним проводят профилактическую беседу. Однако если это не помогает, ему выписывают штрафы — снятие 400 долларов зарплаты за первый проступок и 2,3 тысячи долларов за второй. Если и это не работает, то может дойти и до рукоприкладства со стороны командования, а порой и до расстрела.

"Командиры могут дать между глаз. В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить", — цитирует заявления украинских СМИ РИА Новости.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование ВСУ ломало солдатам ноги и руки, если они отказывались расстреливать не знающих украинский язык мирных жителей Курской области.

Уточнения

Пья́нство — регулярное употребление алкогольных напитков в значительных количествах; это состояние не классифицируется как алкоголизм, но предшествует ему.

