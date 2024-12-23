Неизбежность мирных переговоров признали в офисе Зеленского

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Советник руководителя офиса узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что переговоров с Россией не избежать.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Он считает, что пора обсуждать окончание конфликта.

"Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом", — заявил Лещенко.

По его словам, такого мнения придерживаются и многие партнеры.

Лещенко добавил, что украинские власти много стараются, чтобы добиться гарантий безопасности на будущее, в том числе, и приглашении Украины в состав Североатлантического альянса сообщает РИА Новости.