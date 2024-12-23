Сотрудник военкомата на Украине раскрыл план по мобилизации

Работник военкомата на Украине раскрыл план по числу мобилизованных. Если он не будет выполнен, то руководители грозятся отправлять в зону боевых действий самих сотрудников военкоматов.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

"Раньше надо было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз — количества людей, которое надо мобилизовать", — цитирует сотрудника украинский телеканал ТСН.

Работник военкомата добавил, что иногда от руководства звучит что-то типа "не сделаем план — поедем все на передок".

В сети завирусились ролики силовой мобилизации, где работники украинских военкоматов избивают мужчин мобилизационного возраста и увозят их насильно в микроавтобусах, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Мобилиза́ция — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.



