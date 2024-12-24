Германия насыщает Украину ПВО перед попыткой наступления ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Берлин насыщает Украину системами противовоздушной обороны перед тем, как Киев попытается пойти в наступление.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain ЗРС Patriot

ФРГ снова передаёт ВСУ системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot.

К этому Германия добавляет 15 танков Leopard, две зенитные САУ Gepard с боеприпасами, 30 бронемашин MRAP, САУ PzH 2000, 12 бронеавтомобилей с системами кинетической обороны, 2 радара TRML-4D, управляемые ракеты AIM-9L/I-1, 52 000 снарядов 155-мм и пр

Вероятно, что Киев будет иметь возможность провести наступление перед инаугурацией Дональда Трампа.