Берлин насыщает Украину системами противовоздушной обороны перед тем, как Киев попытается пойти в наступление.
ФРГ снова передаёт ВСУ системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot.
К этому Германия добавляет 15 танков Leopard, две зенитные САУ Gepard с боеприпасами, 30 бронемашин MRAP, САУ PzH 2000, 12 бронеавтомобилей с системами кинетической обороны, 2 радара TRML-4D, управляемые ракеты AIM-9L/I-1, 52 000 снарядов 155-мм и пр
Вероятно, что Киев будет иметь возможность провести наступление перед инаугурацией Дональда Трампа.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.