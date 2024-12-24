Бывший президент Украины Владимир Зеленский готовит массовую провокацию.
Об этом пишет Telegram-канал "Картель", ссылаясь на инсайдеров из офиса президента Украины.
Отмечается, что, по мнению офисных технологов, эта провокация как минимум отсрочит, а как максимум, сорвёт мирный кейс нового лидера США Дональда Трампа.
Всё это говорит о том, что лидер Незалежной готов идти в ва-банк.
Офисные медийщики сейчас закупают рекламу в рунете, где разгоняют кейс, что мир будет уже в феврале. Так они создают иллюзию в российском обществе, которое расслабится, чем хочет воспользоваться Киев.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.