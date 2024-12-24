Ва-банк. Зеленский может готовить страшную массовую провокацию

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский готовит массовую провокацию.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Об этом пишет Telegram-канал "Картель", ссылаясь на инсайдеров из офиса президента Украины.

Отмечается, что, по мнению офисных технологов, эта провокация как минимум отсрочит, а как максимум, сорвёт мирный кейс нового лидера США Дональда Трампа.

Всё это говорит о том, что лидер Незалежной готов идти в ва-банк.

Офисные медийщики сейчас закупают рекламу в рунете, где разгоняют кейс, что мир будет уже в феврале. Так они создают иллюзию в российском обществе, которое расслабится, чем хочет воспользоваться Киев.