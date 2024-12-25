Орешник не помог. Что дальше предпримет Россия в борьбе с националистами?

Политолог, историк и дипломат Ростислав Ищенко рассказал о ракетном комплексе средней дальности "Орешник". Также он обозначил два стратегических направления России.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

По словам эксперта, удары России не прекратятся. Врагов нашей страны даже наличие термоядерного оружия на межконтинентальных носителях не останавливает, поэтому и на "Орешник" они не посмотрят.

"США изначально заявляли, что готовы дойти до ядерного порога и только тогда подумают, стоит ли идти дальше. То есть до первого ядерного взрыва они даже думать не планируют", — цитирует эксперта "Военное дело".

Он уверен, что мир и без запуска "Орешника", и с ним приближается к ядерному конфликту.

По мнению Ищенко, у России два стратегических направления действий:

попытки склонить Запад к глобальному компромиссу (с признанием резко возросшей роли России и Китая) и отказом от попыток восстановить гегемонию США; ликвидация украинского военного кризиса (скорее всего вместе с Украиной) путём достижения в ближайшие пару-тройку месяцев окончательной военной победы на Украине.

"От России можно ожидать усиления масштабов и мощи ударов по Украине, расширения номенклатуры целей, но принципиальные изменения не ожидаются", — заключил политолог.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.

