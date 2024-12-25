Орешник не помог. Что дальше предпримет Россия в борьбе с националистами?

Политолог, историк и дипломат Ростислав Ищенко рассказал о ракетном комплексе средней дальности "Орешник". Также он обозначил два стратегических направления России.
По словам эксперта, удары России не прекратятся. Врагов нашей страны даже наличие термоядерного оружия на межконтинентальных носителях не останавливает, поэтому и на "Орешник" они не посмотрят.
"США изначально заявляли, что готовы дойти до ядерного порога и только тогда подумают, стоит ли идти дальше. То есть до первого ядерного взрыва они даже думать не планируют", — цитирует эксперта "Военное дело".
Он уверен, что мир и без запуска "Орешника", и с ним приближается к ядерному конфликту.
По мнению Ищенко, у России два стратегических направления действий:
"От России можно ожидать усиления масштабов и мощи ударов по Украине, расширения номенклатуры целей, но принципиальные изменения не ожидаются", — заключил политолог.
«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.
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