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Первый военный: интернет-магазин для солдат СВО запустили в России

0:32
Силовые структуры » Военные новости

У российских военнослужащих на СВО появится возможность через интернет-магазин покупать комплектующие, необходимые для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий.

Российские военные, армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Авторы этой идеи рассказали, что на маркетплейсе все данные будут обезличены, о военных никто ничего не сможет узнать. Также посторонний человек не сможет получить доступ к этому магазину, пишет KP. RU.

При этом финансовая структура Министерства обороны РФ встроена в процесс.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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