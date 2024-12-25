Первый военный: интернет-магазин для солдат СВО запустили в России

У российских военнослужащих на СВО появится возможность через интернет-магазин покупать комплектующие, необходимые для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий.
Авторы этой идеи рассказали, что на маркетплейсе все данные будут обезличены, о военных никто ничего не сможет узнать. Также посторонний человек не сможет получить доступ к этому магазину, пишет KP. RU.
При этом финансовая структура Министерства обороны РФ встроена в процесс.
Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли.
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