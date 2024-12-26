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Трамп готовит СВО? США хотят обрасти новыми территориями

0:42
Силовые структуры

Новый президент США Дональд Трамп опубликовал рождественское послание, где рассказывает о необходимости включения в состав Соединённых Штатов новых территорий.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

В списке новых субъектов он видит уже не только Гренландию, но и Канаду с Панамой.

"Китайские солдаты управляют Панамским каналом. Панама грабит нас больше, чем мы могли себе представить. Если Канада станет нашим 51-м штатом, они будут в военном отношении безопаснее, чем где-либо ещё в мире. Премьер Трюдо вскоре станет губернатором Канады. Гренландия нужна США в целях нацбезопасности, и мы будем там", — гласит послание Трампа.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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