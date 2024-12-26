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Мирные переговоры по Украине в 2025 году: где могут быть подписаны первые соглашения?

2:07
Силовые структуры » Военные новости

Разговоры о начале подготовки к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта стали слышны по обе стороны Атлантики, и из других важных точек мира. Могут ли быть подписаны соглашения уже в 2025 году, ответил Pravda. Ru Олег Барабанов, российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Он считает, что общая медийная повестка в мире сдвинулась в сторону начала переговорного процесса под влиянием заявлений Дональда Трампа и его окружения.

"Однако мы видим, что официальные российские заявления отрицают возможность перемирия ради перемирия. В частности, об этом и глава МИД Сергей Лавров сказал. Пока по публичному медийному полю Россия на это не согласна. Но как будут развиваться события после инаугурации Трампа сложно сказать", — заявил эксперт.

Он считает, что намеки на очень интересные визиты Трампа в январе могут быть каким-то образом связаны с переговорным процессом.

Говорят, что мирные переговоры могут быть организованы в Индии, поскольку Трамп прибудет туда со своим первым государственным визитом. А следом на ту же площадку может приехать и российская делегация.

Президент Индии Моди — один из немногих крупнейших политиков в мире, который действительно может обеспечить безопасность на своей земле при необходимости.

Барабанов же слышал не только про Индию, но и про Словакию с Венгрией, и Астану с Баку.

"Тут, скорее, мне кажется, речь может идти не о месте переговоров, а о возможном месте встречи Путина с Трампом. А позиция Индии активна. Эта страна всегда выступала, с самого начала, за мир, за прекращение конфликта. Поэтому с политической точки зрения Индия удобна и России, и Соединенным Штатам", — считает политолог.

Он добавил, что для переговоров важно согласие и России, и США на разговор, а не место их проведения.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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