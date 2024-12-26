Мирные переговоры по Украине в 2025 году: где могут быть подписаны первые соглашения?

Разговоры о начале подготовки к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта стали слышны по обе стороны Атлантики, и из других важных точек мира. Могут ли быть подписаны соглашения уже в 2025 году, ответил Pravda. Ru Олег Барабанов, российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он считает, что общая медийная повестка в мире сдвинулась в сторону начала переговорного процесса под влиянием заявлений Дональда Трампа и его окружения.
"Однако мы видим, что официальные российские заявления отрицают возможность перемирия ради перемирия. В частности, об этом и глава МИД Сергей Лавров сказал. Пока по публичному медийному полю Россия на это не согласна. Но как будут развиваться события после инаугурации Трампа сложно сказать", — заявил эксперт.
Он считает, что намеки на очень интересные визиты Трампа в январе могут быть каким-то образом связаны с переговорным процессом.
Говорят, что мирные переговоры могут быть организованы в Индии, поскольку Трамп прибудет туда со своим первым государственным визитом. А следом на ту же площадку может приехать и российская делегация.
Президент Индии Моди — один из немногих крупнейших политиков в мире, который действительно может обеспечить безопасность на своей земле при необходимости.
Барабанов же слышал не только про Индию, но и про Словакию с Венгрией, и Астану с Баку.
"Тут, скорее, мне кажется, речь может идти не о месте переговоров, а о возможном месте встречи Путина с Трампом. А позиция Индии активна. Эта страна всегда выступала, с самого начала, за мир, за прекращение конфликта. Поэтому с политической точки зрения Индия удобна и России, и Соединенным Штатам", — считает политолог.
Он добавил, что для переговоров важно согласие и России, и США на разговор, а не место их проведения.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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