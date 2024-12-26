Россия слишком мягка к противнику: что народ РФ раздражает в политике по проведению СВО?

Больше половины участников опроса EADaily, а точнее 59 процентов, на вопрос "Что вас больше всего раздражает в политике относительно СВО?" ответили, что это "пустые угрозы и невыполненные обещания".
А 46 процентов респондентов бесит "мягкость по отношению к противнику". Участникам опроса дали несколько вариантов ответов.
Так, 31 процент недовольны нерешительностью в наказании бездарных военачальников, 27 процентов раздражает двуличие в отношении уехавших "деятелей культуры", 26 процентов — отсутствие истинного патриотизма на федеральных телеканалах, 18 процентов не по душе отстранение опытных командиров (Попов, Стрелков и т. д.).
Интересно, что только 6 процентов респондентов считают, что власти РФ все делают правильно. Народ опрашивали с 23 по 26 декабря 2024 года. Ответы дали 10085 человек.
Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы.
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