Берут города без разрушений: ВС РФ разочаровали западную пропаганду

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска демонстрируют успехи не только скоростью продвижения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Об этом сказал политолог Владимир Корнилов.

"Украина несёт жуткие потери. Мы видим, что продвижение российской доблестной армии резко усилилось, и за эти несколько месяцев последних достигнуты значительные успехи. Российская армия приспособилась к ситуации на фронте, научилась брать большие города без особых потерь, без разрушительных действий", — в эфире телеканала "БелТА" отметил эксперт.

По его словам, главное разочарование пропагандистов на Западе даже не в том, что бойцы РФ освободили очередной город, а в том, что там нет разрушений. Это больше всего расстраивает Запад — "как же так без катастрофических разрушений!".