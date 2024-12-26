Российские войска демонстрируют успехи не только скоростью продвижения.
Об этом сказал политолог Владимир Корнилов.
"Украина несёт жуткие потери. Мы видим, что продвижение российской доблестной армии резко усилилось, и за эти несколько месяцев последних достигнуты значительные успехи. Российская армия приспособилась к ситуации на фронте, научилась брать большие города без особых потерь, без разрушительных действий", — в эфире телеканала "БелТА" отметил эксперт.
По его словам, главное разочарование пропагандистов на Западе даже не в том, что бойцы РФ освободили очередной город, а в том, что там нет разрушений. Это больше всего расстраивает Запад — "как же так без катастрофических разрушений!".
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