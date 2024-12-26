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В Запорожской области сбили самолет F-16

Силовые структуры

В Запорожской области на пусковой позиции предварительно сбит украинский самолёт F-16.

Истребитель F-16
Фото: Вадим Савицкий
Истребитель F-16

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобождённой части Запорожья", — отметил он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, пуски ракет по регионам РФ осуществляли 12 вражеских самолётов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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