В Запорожской области сбили самолет F-16

В Запорожской области на пусковой позиции предварительно сбит украинский самолёт F-16.

Фото: Вадим Савицкий Истребитель F-16

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобождённой части Запорожья", — отметил он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, пуски ракет по регионам РФ осуществляли 12 вражеских самолётов.