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Экс-депутат Рады: Лондон и Байден ни при чём — Зеленский лично развязал войну

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Силовые структуры

Владимир Зеленский специально "за руку привёл войну" в страну.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Об этом сказал бежавший в Лондон депутат Верховной рады, бывший член правящей партии Артём Дмитрук.

По его словам, ответственность за войну несёт только Зеленский, построивший политику на провоцировании РФ.

"В какой-то момент Зеленский захотел быть королём мира. Он поверил, что сможет реализовать какую-то давнюю мечту каких-то групп по ослаблению России, какой-то давно планируемый тайный план какими-то группами на Западе, и он будет победителем этого. Поэтому лично он принял это решение — привести войну за руку. Всю ответственность и выполнение несёт лично он", — на канале "Закон и порядок в США" объяснил депутат.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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