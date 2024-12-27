Российские войска фактически вышли на трассу Покровск — Днепропетровск.
Об этом заявил депутат Дружковского украинского городского совета Довбня.
По его словам, перерезание данной трассы будет "очень сильным ударом" по ВСУ и гуманитарным миссиям.
Эта дорога обеспечивает логистику украинскому гарнизону. Теперь националистам придётся делать крюк, съезжая с асфальта, что увеличит время подъезда до передовых частей.
Также пострадает эвакуация, с которой медлить просто нельзя, поскольку это чревато большими потерями, жалуются украинские военные.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.