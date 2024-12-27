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Армия России фактически вышла на трассу Покровск - Днепропетровск

0:39
Силовые структуры

Российские войска фактически вышли на трассу Покровск — Днепропетровск.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Об этом заявил депутат Дружковского украинского городского совета Довбня.

По его словам, перерезание данной трассы будет "очень сильным ударом" по ВСУ и гуманитарным миссиям.

Эта дорога обеспечивает логистику украинскому гарнизону. Теперь националистам придётся делать крюк, съезжая с асфальта, что увеличит время подъезда до передовых частей.

Также пострадает эвакуация, с которой медлить просто нельзя, поскольку это чревато большими потерями, жалуются украинские военные.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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