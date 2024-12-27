Западные ПВО и ПРО бесполезны: в США визуализировали атаку Орешника

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пока характеристики российского комплекса "Орешник" остаются в секрете, Запад решил смоделировать работу ракеты.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Основывались авторы на компьютерной модели, после чего пришли к очень неутешительным выводам.

Смоделированный комплекс заставляет НАТО и Пентагон задуматься об актуальности их ПРО и ПВО. На ролике можно наблюдать, что ЗРК Patriot не успевает поразить "Орешник", когда боеголовки комплекса оказываются на расстоянии, вполне досягаемом для зенитных управляемых ракет.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин предложил устроить в Киеве технологическую дуэль: лучшие натовские системы ПРО и ПВО против "Орешника".