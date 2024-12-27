Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лофт, минимализм, классика: покраска стен для любого стиля
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Эти хитрости спасают ваши волосы зимой — не пропустите
Вред от бьюти-гаджетов: когда стоит воздержаться
Проблемы с весом у детей: как предотвратить ожирение
Вред силиконов для волос: как найти идеальную альтернативу
Haval H7 выходит на российский рынок в 2025 году
Рассказываем, как сохранить пышную крону фикуса в зимний период
Забудьте про торжества: икра должна быть на вашем столе чаще

И не помогли. У ВСУ заканчиваются дальнобойные ракеты НАТО

0:54
Силовые структуры

У Киева заканчиваются западные дальнобойные ракеты и ВСУ всё реже атакует ими РФ.

Крылатая ракета Storm Shadow
Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крылатая ракета Storm Shadow

Об этом сообщает New York Times.

Ракеты ATACMS, удары которыми Запад разрешил "с большой помпой", не стали супероружием, как до этого и "Абрамсы", F-16 и HIMARS.

НАТО и Пентагон считают, что ATACMS Киеву следовало бы применять более осмотрительно в плане выбора целей.

"Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в поиске целей", — отмечает издание, lf;t посчитав, что ВСУ использовали 14 Storm Shadow и 31 ракету ATACMS.

Но рассчитывать на большее Киеву не приходится, особенно теперь, после прихода Дональда Трампа. Натовские чиновники отметили, что "они не изменили траекторию войны, но и обострения не произошло".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Виды тренировок в фитнесе и как выбрать подходящий
Искусственный интеллект научился предсказывать продолжительность жизни
Экономическая стратегия Дональда Трампа может вызвать рост инфляции
Британка раскрывает секреты долгоиграющего брака
Питомцы, которые спасают жизни: как собаки и кошки становятся героями
В Красноярской филармонии овчарка 2,5 часа слушала Чайковского
Сиять необязательно: выбираем стильный новогодний макияж без глиттера
Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке
Как убрать грибок в ванной: секреты обработки поверхностей
Почему в новогодние праздники так часто происходят пищевые отравления и как их избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.