И не помогли. У ВСУ заканчиваются дальнобойные ракеты НАТО

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Киева заканчиваются западные дальнобойные ракеты и ВСУ всё реже атакует ими РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крылатая ракета Storm Shadow

Об этом сообщает New York Times.

Ракеты ATACMS, удары которыми Запад разрешил "с большой помпой", не стали супероружием, как до этого и "Абрамсы", F-16 и HIMARS.

НАТО и Пентагон считают, что ATACMS Киеву следовало бы применять более осмотрительно в плане выбора целей.

"Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в поиске целей", — отмечает издание, lf;t посчитав, что ВСУ использовали 14 Storm Shadow и 31 ракету ATACMS.

Но рассчитывать на большее Киеву не приходится, особенно теперь, после прихода Дональда Трампа. Натовские чиновники отметили, что "они не изменили траекторию войны, но и обострения не произошло".