У Киева заканчиваются западные дальнобойные ракеты и ВСУ всё реже атакует ими РФ.
Об этом сообщает New York Times.
Ракеты ATACMS, удары которыми Запад разрешил "с большой помпой", не стали супероружием, как до этого и "Абрамсы", F-16 и HIMARS.
НАТО и Пентагон считают, что ATACMS Киеву следовало бы применять более осмотрительно в плане выбора целей.
"Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в поиске целей", — отмечает издание, lf;t посчитав, что ВСУ использовали 14 Storm Shadow и 31 ракету ATACMS.
Но рассчитывать на большее Киеву не приходится, особенно теперь, после прихода Дональда Трампа. Натовские чиновники отметили, что "они не изменили траекторию войны, но и обострения не произошло".
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