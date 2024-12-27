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Не имеют значения: что будет с базами ВС РФ в Сирии?

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о возможном будущем российских военных баз в Сирии.

Дамаск, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дамаск, Сирия

"Не обязательно, что эти базы придётся вывести. Их сохранение будет обходиться дорого в политическом плане — резко увеличится российская зависимость от Турции. При этом стратегическое значение они в данный момент потеряли", — заявил политолог.

Он уверен, что турки могут блокировать наши базы в любой момент. В то же время, так как ситуация находится в процессе развития, Россия может попытаться сберечь базы, если так решит Кремль.

"Геополитическим проигрышем России назвать это нельзя. С Ближнего Востока в целом РФ не уходит", — приводит слова эксперта "Военное дело".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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