Не имеют значения: что будет с базами ВС РФ в Сирии?

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о возможном будущем российских военных баз в Сирии.
"Не обязательно, что эти базы придётся вывести. Их сохранение будет обходиться дорого в политическом плане — резко увеличится российская зависимость от Турции. При этом стратегическое значение они в данный момент потеряли", — заявил политолог.
Он уверен, что турки могут блокировать наши базы в любой момент. В то же время, так как ситуация находится в процессе развития, Россия может попытаться сберечь базы, если так решит Кремль.
"Геополитическим проигрышем России назвать это нельзя. С Ближнего Востока в целом РФ не уходит", — приводит слова эксперта "Военное дело".
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