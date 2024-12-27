Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Встреча с НЛО: бывший астронавт НАСА шокировал своей историей
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы
Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников

Особенно осторожны: как отметят Новый год бойцы на СВО?

Силовые структуры » Военные новости

В Донецке наконец отогнали врага, а дроны стали реже летать. На дорогах города даже появились пробки. Командир артиллерийской батареи "Мангуст" рассказал, как бойцы СВО встретят Новый год.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

"В блиндажах у нас елки и мишура. На праздничный ужин — салаты и мясо… Мы пьем чай, едим торт. В беседах вспоминаем погибших товарищей", — цитирует его KP. RU.

Однако посиделки бойцов недолгие, поскольку есть много дел: охрана, боевое дежурство, воздушное наблюдение.

В праздники нужно быть особенно осторожными, рассказал военный. "Мангуст" добавил, что к Новому году бойцам пришлют пайки от Минобороны. В них будет чай, кофе, шоколад, сгущенка, две палки колбасы разных видов, плавленый сыр, паштет.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Авто
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля Аудио 
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы
Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников
Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать
Китай планирует построить крупнейшую в мире ГЭС вблизи спорной границы с Индией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.