Особенно осторожны: как отметят Новый год бойцы на СВО?

В Донецке наконец отогнали врага, а дроны стали реже летать. На дорогах города даже появились пробки. Командир артиллерийской батареи "Мангуст" рассказал, как бойцы СВО встретят Новый год.
"В блиндажах у нас елки и мишура. На праздничный ужин — салаты и мясо… Мы пьем чай, едим торт. В беседах вспоминаем погибших товарищей", — цитирует его KP. RU.
Однако посиделки бойцов недолгие, поскольку есть много дел: охрана, боевое дежурство, воздушное наблюдение.
В праздники нужно быть особенно осторожными, рассказал военный. "Мангуст" добавил, что к Новому году бойцам пришлют пайки от Минобороны. В них будет чай, кофе, шоколад, сгущенка, две палки колбасы разных видов, плавленый сыр, паштет.
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