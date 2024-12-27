Особенно осторожны: как отметят Новый год бойцы на СВО?

В Донецке наконец отогнали врага, а дроны стали реже летать. На дорогах города даже появились пробки. Командир артиллерийской батареи "Мангуст" рассказал, как бойцы СВО встретят Новый год.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

"В блиндажах у нас елки и мишура. На праздничный ужин — салаты и мясо… Мы пьем чай, едим торт. В беседах вспоминаем погибших товарищей", — цитирует его KP. RU.

Однако посиделки бойцов недолгие, поскольку есть много дел: охрана, боевое дежурство, воздушное наблюдение.

В праздники нужно быть особенно осторожными, рассказал военный. "Мангуст" добавил, что к Новому году бойцам пришлют пайки от Минобороны. В них будет чай, кофе, шоколад, сгущенка, две палки колбасы разных видов, плавленый сыр, паштет.