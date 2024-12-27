Пенсионер из Запорожья предстанет перед судом за помощь ВСУ

В Запорожской области пенсионер материально поддерживал украинскую армию, за это его будут судить.
Прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении мужчины. Его обвиняют в госизмене из-за перевода ВСУ более 37 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года мужчина через мобильное приложение сделал 16 операций по переводу денег на общую сумму 15,5 тысячи гривен на счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины.
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