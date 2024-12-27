США могут объявить о новом пакете помощи для Украины: что туда войдёт?

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ближайшее время США отправят на Украину новый пакет военной помощи.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил об этом на брифинге.

"В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины", — заявил Кирби.

В Кремле же уверены, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него государства альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



