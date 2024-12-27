США могут объявить о новом пакете помощи для Украины: что туда войдёт?

В ближайшее время США отправят на Украину новый пакет военной помощи.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил об этом на брифинге.
"В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины", — заявил Кирби.
В Кремле же уверены, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него государства альянса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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