Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО?

Большую пользу ВС РФ в зоне спецоперации на Украине приносят российские истребители и "Орешник". Их эффективность доказана, сообщает издание InfoBRICS.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

"Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. Кроме увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируют для повышения боевых возможностей", — сказано в статье.

В материале также написано о ракете "Орешник".

"Западу остается только мечтать о таком вооружении", — считает автор.

Добавим, что Россия постоянно придумывает эффективные средства, чтобы противостоять вооружению врага, включая "ставшую легендарной ЗРС С-500".

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.

