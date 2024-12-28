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В США дали оценку новому авианосцу Китая

2:10
Силовые структуры » Военные новости

Китай спустил на воду восьмой 40-тысячный авианосец Type 76, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru авторы пишут о том, насколько боеспособен новый авианосец класса.

Истребители J-20A ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребители J-20A ВВС Китая

27 декабря на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае был спущен на воду восьмой китайский авианосец и первый корабль класса Type 076 "Сычуань", водоизмещением более 40 000 тонн, который, возможно, является самым тяжелым десантным кораблем в мире.

Этот класс судов является преемником класса Type 075 водоизмещением 35 000 тонн, четыре из которых были построены с 2018 года, что позволяет новому судну как размещать гораздо более крупные контингенты наземных подразделений-амфибий, так и размещать гораздо более крупное авиакрыло, состоящее из беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

В отличие от Type 075, на Type 076, как ожидается, будет развернуто значительное авиакрыло самолетов, включая беспилотные бомбардировщики-невидимки GJ-11 и самолеты-разведчики дальнего действия WZ-7.

Разработка целого ряда новых классов малозаметных беспилотных летательных аппаратов повышает вероятность того, что их навигационные варианты также могут быть интегрированы в авиакрыло кораблей типа "Сычуань" и будущих кораблей класса Type 076.

Корабль имеет полетные палубы во всю длину, несколько больших лифтов и внутренний ангар для размещения самолетов дальней авиации, а его конфигурация с двумя островами также является оптимальной для таких операций. Было высказано предположение, что истребитель с возможностью вертикальной посадки также может быть развернут с кораблей, что повторит развертывание истребителей F-35B ВМС США на авианосцах класса "Америка".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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