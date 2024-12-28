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Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России

1:11
Силовые структуры

Киевская власть может готовить провокации на ядерных объектах украинских или российских АЭС.

Chernobyl 04710018 (8134364258)
Фото: commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Chernobyl 04710018 (8134364258)

Об этом пишет издание "Блокнот".

Журнал Defense one пишет о прибытии делегаций ВСУ и СБУ в национальную лабораторию США для прохождения курса по ядерной криминалистике.

"За неделю украинские специалисты прошли обучение в США по сбору доказательств ядерных атак. Украинских специалистов обучали методам зачистки загрязнённых территорий, сбору обломков, пыли и мусора, безопасному помещению этих материалов в радиационно-экранированные контейнеры и их транспортировке. Один из участников программы отметил, что полученные знания и навыки "будут обязательно применены на практике" по возвращении на родину", — отмечает СМИ.

Выходит, что украинские специалисты надеются применить эти знания на родине, может быть даже на Чернобыльской или Курской АЭС.

Возможно, что Зеленский готовит теракт и на Запорожской АЭС, которую Киев обстреливает уже два года. А потом, разумеется, обвинит в этом Россию.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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