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В НАТО заявили, что боится гибридной атаки от России

0:39
Силовые структуры » Военные новости

НАТО боится крупных жертв в случае гибридной атаки со стороны России. Об этом заявил помощник генсека альянса по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай.

Флаг Нато
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Нато

По его словам, с 2022 года Россия чаще проводит непрямые атаки против участников НАТО.

Аппатурай заявил, что альянс приложит усилия, чтобы остановить рост эскалации в отношениях с Россией и поработает над деэскалацией.

Sky News сообщает, что команда этого чиновника НАТО работает над обновлением стратегии, которая поможет сдерживанию гибридной войны.

Уточнения

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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