Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты 47-й бригады Вооружённых сил Украины в Сумской области массово оставляют позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

В сентябре в одном из подразделений, дислоцированном на Сумщине, военнослужащие массово покинули свои позиции. При этом многие унесли оружие, сообщается в приговоре, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Бегство быстро заметила прокуратура, но уголовное дело в отношении комбрига возбуждено не было. Обвиняемым стал замполит, майор Евгений Г., которому вменялась халатность и недостаточная психологическая поддержка.

Но и замполита отпустили — на суде он заявил, что в бригаде мало младших командиров, и он не уследит за каждым. В результате, майор остался на должности, а дезертиры бегают по Украине с оружием.