Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области

Солдаты 47-й бригады Вооружённых сил Украины в Сумской области массово оставляют позиции.
В сентябре в одном из подразделений, дислоцированном на Сумщине, военнослужащие массово покинули свои позиции. При этом многие унесли оружие, сообщается в приговоре, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.
Бегство быстро заметила прокуратура, но уголовное дело в отношении комбрига возбуждено не было. Обвиняемым стал замполит, майор Евгений Г., которому вменялась халатность и недостаточная психологическая поддержка.
Но и замполита отпустили — на суде он заявил, что в бригаде мало младших командиров, и он не уследит за каждым. В результате, майор остался на должности, а дезертиры бегают по Украине с оружием.
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