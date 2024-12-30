Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Судя по сообщениям ВСУ, у Киева стремительно отваливается город Часов Яр.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВС РФ

Пока есть расплывчатая информация о том, что российская армия пробились к железнодорожной станции на западном фланге города и закрепилась там.

И если данные верны, что оборона огнеупорного комбината здесь для ВСУ теряет смысл. Плюс переброшенный резерв из Славянска (и других направлений) не смог влиять на движение ВС РФ.

Как только отвалится населённик, тут же встанет вопрос о начале боёв за Славянск и Краматорск со взятием в клещи Константиновки и обходом Дружковки.