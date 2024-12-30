Судя по сообщениям ВСУ, у Киева стремительно отваливается город Часов Яр.
Пока есть расплывчатая информация о том, что российская армия пробились к железнодорожной станции на западном фланге города и закрепилась там.
И если данные верны, что оборона огнеупорного комбината здесь для ВСУ теряет смысл. Плюс переброшенный резерв из Славянска (и других направлений) не смог влиять на движение ВС РФ.
Как только отвалится населённик, тут же встанет вопрос о начале боёв за Славянск и Краматорск со взятием в клещи Константиновки и обходом Дружковки.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.