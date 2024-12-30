США рекомендовали Киеву использовать все дальнобойные ракеты до инаугурации Трампа

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена рекомендовала Вооружённым силам Украины срочно использовать все американские дальнобойные ракеты.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ATACAMS

По словам Вашингтона, сделать это надо до инаугурации Дональда Трампа, поскольку новый глава Белого дома может запретить Киеву их использование.

Ранее Байден объявил о выделении $2,5 млрд Киеву. Пентагон находится в процессе передачи ВСУ "сотен тысяч" артснарядов и тысяч ракет. А между тем, в Киевском нацуниверситете собирают данные по студентам 2007 года рождения (18 лет будет в 2025 году).