Администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена рекомендовала Вооружённым силам Украины срочно использовать все американские дальнобойные ракеты.
По словам Вашингтона, сделать это надо до инаугурации Дональда Трампа, поскольку новый глава Белого дома может запретить Киеву их использование.
Ранее Байден объявил о выделении $2,5 млрд Киеву. Пентагон находится в процессе передачи ВСУ "сотен тысяч" артснарядов и тысяч ракет. А между тем, в Киевском нацуниверситете собирают данные по студентам 2007 года рождения (18 лет будет в 2025 году).
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.