Financial Times: в 2025 году будет заключён мирный договор между Украиной и Россией

Мирный договор между РФ и Украиной будет заключён в 2025 году.
Об этом сообщает Financial Times.
Киеву придётся смириться с потерей территорий, ОПУ согласится на фактический, но не юридический контроль Кремля над территориями, отмечает автор.
В случае "несговорчивости" Москвы, США придется пригрозить более жёсткими санкциями и усилить поддержку Украины, чтобы убедить Россию заняться переговорами.
Союзники США, в свою очередь, попытаются убедить Дональда Трампа не снимать с повестки дня членство Украины в НАТО. По мнению издания, в РФ рассчитывают, что из-за разногласий по ситуации на Украине, решимость Запада в конечном итоге может ослабнуть.
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