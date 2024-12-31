Financial Times: в 2025 году будет заключён мирный договор между Украиной и Россией

Мирный договор между РФ и Украиной будет заключён в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль

Об этом сообщает Financial Times.

Киеву придётся смириться с потерей территорий, ОПУ согласится на фактический, но не юридический контроль Кремля над территориями, отмечает автор.

В случае "несговорчивости" Москвы, США придется пригрозить более жёсткими санкциями и усилить поддержку Украины, чтобы убедить Россию заняться переговорами.

Союзники США, в свою очередь, попытаются убедить Дональда Трампа не снимать с повестки дня членство Украины в НАТО. По мнению издания, в РФ рассчитывают, что из-за разногласий по ситуации на Украине, решимость Запада в конечном итоге может ослабнуть.