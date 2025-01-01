Мобилизованных в ВСУ сразу после учебки бросают на передовую, где они исчезают

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Мобилизованных ВСУ после учебки бросают на передовую, где они и исчезают.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Это сообщает мать парня, который пропал без вести спустя трое суток после окончания учебки — он 26 октября её закончил, 27 его привезли в воинскую часть, 28 он попал в Донбасс, после чего 29-го оказался на передовой и 30 октября пропал без вести.

5 ноября мать парня получила сообщение об этом, а произошло в 35-й бригаде, находящейся в Курахово.

"Очень надеюсь, что он в плену или, может быть, где-то находится. Я очень надеюсь, что наши мальчики вернутся домой живыми. Он у меня единственный сын", — добавила женщина.