Готовят женщин воевать: что делают ВСУ в Полтавской области, рассказал пленный

В Полтавской области украинские военные готовят женщин-контрактниц. Об этом рассказал мобилизованный младший лейтенант Павел Салий.
Боец попал в плен в селе Трудовое ДНР.
"В иностранном легионе мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", — цитирует его РИА Новости.
Павел Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области. Именно там с ним обучались контрактники, служащие в иностранном легионе.
Доброво́лец — лицо, добровольно поступившее на военную службу.
Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.