Готовят женщин воевать: что делают ВСУ в Полтавской области, рассказал пленный

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Полтавской области украинские военные готовят женщин-контрактниц. Об этом рассказал мобилизованный младший лейтенант Павел Салий.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Боец попал в плен в селе Трудовое ДНР.

"В иностранном легионе мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", — цитирует его РИА Новости.

Павел Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области. Именно там с ним обучались контрактники, служащие в иностранном легионе.

Уточнения

Доброво́лец — лицо, добровольно поступившее на военную службу.

