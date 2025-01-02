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Готовят женщин воевать: что делают ВСУ в Полтавской области, рассказал пленный

0:31
Силовые структуры » Военные новости

В Полтавской области украинские военные готовят женщин-контрактниц. Об этом рассказал мобилизованный младший лейтенант Павел Салий.

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Боец попал в плен в селе Трудовое ДНР.

"В иностранном легионе мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", — цитирует его РИА Новости.

Павел Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области. Именно там с ним обучались контрактники, служащие в иностранном легионе.

Уточнения

Доброво́лец лицо, добровольно поступившее на военную службу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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