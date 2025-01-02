Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите густые волосы? Секреты, которые работают даже зимой
Новый пивной тренд среди женщин: ванны для продления молодости
Бюджетный ремонт автомобиля — экономия, которая выйдет вам боком
Значки для стирки: инструкция по расшифровке символов
На Западе назвали государство, которое разрушит Евросоюз и НАТО
Западный журналист после поездки в Москву развеял мифы о России
Нехватка комплектующих — как это повлияло на поставки Airbus в 2024 году
Зелёный, жёлтый или чёрный: разбираемся, какой банан полезнее
Готовят женщин воевать: что делают ВСУ в Полтавской области, рассказал пленный

Украинский дипломат назвал дату поражения Киева

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда потеряла суверенитет. Так считает украинский дипломат Андрей Телиженко.

флаг украины
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
флаг украины

По его словам, она отдала суверенитет Западу.

"Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня. Вот когда Украина проиграла — когда полностью отдалась под Запад", — заявил дипломат.

Если бы Киев не втянулся в военные действия, то мог бы выиграть.

"Большинство украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. Проиграла Украина, все. Надо останавливать", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что Россия много раз заявляла, что готова к диалогу по ситуации на Украине.

Уточнения

Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами
Шоу-бизнес
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами Аудио 
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Последние материалы
Все заводы остановили из-за отсутствия энергоресурсов в Приднестровье
Всё, что вы должны знать о животных из приютов
Топ-5 бесполезных тренажеров в спортзале
Пугачёва предстала перед поклонниками в шляпе с чёрной вуалью
Печень как новенькая после праздников: советы врача
Макароны на ужин: риск для сна и фигуры
Мойте машину зимой правильно: пять простых шагов для идеального результата
Праздничный салат с авокадо и мандаринами: простой рецепт
Эта неожиданная причина может привести к развитию мигрени
Депрессия после Нового года? Этот план поможет с ней справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.