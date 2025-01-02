Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда потеряла суверенитет. Так считает украинский дипломат Андрей Телиженко.
По его словам, она отдала суверенитет Западу.
"Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня. Вот когда Украина проиграла — когда полностью отдалась под Запад", — заявил дипломат.
Если бы Киев не втянулся в военные действия, то мог бы выиграть.
"Большинство украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. Проиграла Украина, все. Надо останавливать", — цитирует его РИА Новости.
Напомним, что Россия много раз заявляла, что готова к диалогу по ситуации на Украине.
Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.
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