В ДНР начались бои за освобождение Петропавловки от украинских националистов

Российские солдаты вошли в Петропавловку на западе Донецкой народной республики. Бои за освобождение территории от украинских националистов начались.
"Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку", — цитирует председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова РИА Новости.
Он добавил, что наши бойцы продвинулись южнее Курахово, освободив порядка пяти квадратных километров территории.
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