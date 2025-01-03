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В ДНР начались бои за освобождение Петропавловки от украинских националистов

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Силовые структуры » Военные новости

Российские солдаты вошли в Петропавловку на западе Донецкой народной республики. Бои за освобождение территории от украинских националистов начались.

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Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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"Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку", — цитирует председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова РИА Новости.

Он добавил, что наши бойцы продвинулись южнее Курахово, освободив порядка пяти квадратных километров территории.

Уточнения

Вооружённые си́лы Росси́йской Федера́ции — государственная военная организация Российской Федерации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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