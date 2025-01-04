Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышные сырники с картофельным пюре: удивите всех за завтраком
Удобство на кухне начинается с правильного крана
Помидоры на защиту: узнайте о лучших сортах, устойчивых к фитофторозу
Компенсация владельцам iPhone: Apple заплатит $20 каждому, кого подслушивала Siri
Всё о продлении водительских прав до 2025 года: главные детали
Как выбрать качественную колбасу: 4 простых шага
Российскую гречку запретили есть белорусам: в чём причина?
Тайны межзвёздного пространства могут быть раскрыты
Молдавские мэры требуют у властей страны компенсации

15 натовских снарядов за полчаса: ВСУ снова атаковали Горловку

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Боевики ВСУ выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Горловке за полчаса.

Боеприпас Израиль
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/people/45644610@N03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Боеприпас Израиль

Кроме того, в 19.00 и 19.35 украинские военные сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики.

Кстати, артиллерия калибра 155 миллиметров применяется государствами, которые входят в состав Североатлантического альянса.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Шоу-бизнес
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад

Черные саркофаги в Антарктиде оставили ученых в замешательстве. Что скрывают загадочные монолиты и почему их нельзя было вскрывать?

Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Необычные секреты для неслыханного урожая: что положить вокруг томатов?
Три неожиданных рецепта для варки картофеля — попробуйте сегодня
CRP-тест: Почему анализ крови может спасти жизнь
Горные лыжи для начинающих — куда поехать этой зимой
Убираем запах табака из дома: пошаговое руководство
Повышение цен на электроэнергию в Молдавии ударит по бюджетникам и пенсионерам
Вкусный куриный бульон с овощами и зеленью за полтора часа
Таинственный бордовый оттенок сапог: новый красивый тренд, потеснивший классический чёрный
Как выбрать зимние шины: ключевые отличия дорогих и дешёвых
Мозг сам решает, сколько мы сегодня съедим: как это происходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.