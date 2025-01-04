15 натовских снарядов за полчаса: ВСУ снова атаковали Горловку

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Боевики ВСУ выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Горловке за полчаса.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/people/45644610@N03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Боеприпас Израиль

Кроме того, в 19.00 и 19.35 украинские военные сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики.

Кстати, артиллерия калибра 155 миллиметров применяется государствами, которые входят в состав Североатлантического альянса.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

