15 натовских снарядов за полчаса: ВСУ снова атаковали Горловку

Боевики ВСУ выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Горловке за полчаса.
Кроме того, в 19.00 и 19.35 украинские военные сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики.
Кстати, артиллерия калибра 155 миллиметров применяется государствами, которые входят в состав Североатлантического альянса.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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