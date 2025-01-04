Дрон ВСУ атаковал авто с российскими журналистами в ДНР

Украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, где находились российские журналисты. Они ехали по трассе Донецк — Горловка. Есть жертвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
"После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", — заявил он.
Из-за атаки БПЛА погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Пострадал и журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три российских журналиста. Романенко получил контузию и ссадины на лице.
Он заявил, что украинские националисты специально ударили по гражданскому автомобилю, который был далеко от линии фронта.
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