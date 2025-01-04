Мужчину в Узбекистане посадили в тюрьму за участие в СВО на стороне России

На востоке Узбекистана 39-летнего местного жителя приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за участие в СВО на Украине на стороне России.
В апреле 2023 года мужчина выехал в Россию на заработки. Позднее он решил принять участие в СВО за ВС РФ. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан. Гражданин рассказал правоохранительным органам, что была в зоне спецоперации.
В итоге мужчину признали виновным в преступлении и назначили ему наказание в виде ограничения свободы.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, пишет РИА Новости.
Узбекиста́н — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.
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