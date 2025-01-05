Украинские военные попытались совершить новую контратаку под Курском, и теперь эксперты задаются вопросом: что это — реальное контрнаступление, отвлекающий удар или попытка предотвратить вытеснение ВСУ с захваченных земель.
Однако важно, что до инаугурации президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский будет предпринимать все попытки захватить новые плацдармы и удержаться на них.
Дело в том, что узурпатор власти на Украине точно знает, что новая авантюра ВСУ приведет к большим потерям, а части украинской армии прогонят с территории РФ, сообщает KP. RU.
Важнейшая задача для Зеленского сейчас, когда за океаном власть меняется — доказать Трампу, что он еще что-то может.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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