Украинцы пытались пойти в контратаку в Курской области: в чём цель Зеленского?

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные попытались совершить новую контратаку под Курском, и теперь эксперты задаются вопросом: что это — реальное контрнаступление, отвлекающий удар или попытка предотвратить вытеснение ВСУ с захваченных земель.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Однако важно, что до инаугурации президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский будет предпринимать все попытки захватить новые плацдармы и удержаться на них.

Дело в том, что узурпатор власти на Украине точно знает, что новая авантюра ВСУ приведет к большим потерям, а части украинской армии прогонят с территории РФ, сообщает KP. RU.

Важнейшая задача для Зеленского сейчас, когда за океаном власть меняется — доказать Трампу, что он еще что-то может.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

