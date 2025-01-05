Ядерная война не уничтожит эти страны: какие государства выживут?

Новозеландские ученые разузнали, какие государства смогут пережить ядерную войну.

Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение взрыва атомной бомбы

По их мнению, выживут те страны, которые сохранят сельское хозяйство.

В новозеландском Университете Отаго ученые провели эксперимент, в результате которого изучили корреляцию огромного количества пепла после ядерного взрыва и снижение числа солнечных дней на сельское хозяйство.

"В результате полномасштабной войны России с НАТО загрязнение атмосферы 150 тераграммами сажи способно снизить глобальное производство сельхозпродукции в течение нескольких лет на 80 процентов и примерно на 100 процентов в странах северного полушария", — считают ученые.

Получается, что страны, которые находятся на островах или полуостровах, смогут пережить ядерное столкновение. Среди этих государств: Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова, пишет "ВМ”.

Уточнения



Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.



Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.

