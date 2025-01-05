Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать свадебное платье своей мечты?
Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса
Ошибки при посадке девичьего винограда: чего стоит избегать?
Проблемы безопасности Tesla: насколько далеко могут зайти автомобильные компании
Зимний уход за детской кожей: что важно знать
Правительственная связь за $1,6 млрд: Италия обсуждает контракт с SpaceX
Римская империя расцвела после катастрофы: правда о худшем году в истории
Молочные продукты и воспаления: чем их заменить
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Тактика по-киевски или в чем главная цель новой атаки ВСУ в Курской области?

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Задачи январского наступления украинской армии в Курской области — дойти до самого города Курска и Курской АЭС. Так считает глава Центра военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Сегодня, 5 января, ВСУ начали так называемое "Рождественское наступление", о котором ранее предупреждал Владимир Зеленский.

"Началась финальная битва до инаугурации Трампа. Наш противник готовился с действующей администрацией Белого дома, Пентагоном и НАТО", — цитирует эксперта "МК".

По его словам, они создавали штурмовые бригады, меняли тактику, дорабатывали комплексы РЭБа, изучали систему обороны РФ.

Эксперт уверен, что основные действия ВСУ сейчас предпринимает в направлении Большой Солдатской у трассы Р-200 в сторону Курска и использует прием "смешения с противником".

Они хотят узким ударом прорвать линию обороны, на большой скорости двигаться в сторону Курска и Курской атомной электростанции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Эмин Агаларов показал личное видео из жизни с Алёной Гавриловой, на которой дважды женат
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал личное видео из жизни с Алёной Гавриловой, на которой дважды женат
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
10 процедур для невест, чтобы сиять в день свадьбы
Кондиционер против климат-контроля — что выбрать для авто
Сербия готова купить долю РФ в нефтяной компании в ответ на санкции США
Месси бойкотировал Байдена: почему футболист не приехал в Белый Дом?
Камень в огород Конора Макгрегора: Хабиб высказался о бойцах Ирландии
Тактика по-киевски или в чем главная цель новой атаки ВСУ в Курской области?
Раскрыт шокирующий секрет финансового успеха
Редкий случай 50-летней давности помог открыть новую группу крови
Где начнётся Третья мировая? Названо возможное место начала войны
Неожиданная проблема с космодромами возникла в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.