Задачи январского наступления украинской армии в Курской области — дойти до самого города Курска и Курской АЭС. Так считает глава Центра военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Сегодня, 5 января, ВСУ начали так называемое "Рождественское наступление", о котором ранее предупреждал Владимир Зеленский.
"Началась финальная битва до инаугурации Трампа. Наш противник готовился с действующей администрацией Белого дома, Пентагоном и НАТО", — цитирует эксперта "МК".
По его словам, они создавали штурмовые бригады, меняли тактику, дорабатывали комплексы РЭБа, изучали систему обороны РФ.
Эксперт уверен, что основные действия ВСУ сейчас предпринимает в направлении Большой Солдатской у трассы Р-200 в сторону Курска и использует прием "смешения с противником".
Они хотят узким ударом прорвать линию обороны, на большой скорости двигаться в сторону Курска и Курской атомной электростанции.
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