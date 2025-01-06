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Французы сообщили о десятках дезертиров ВСУ, которых обучали в Париже

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Десятки украинских солдат, проходивших обучение в Париже, дезертировали пока они еще были во Франции. Об этом пишет агентство France Press, ссылаясь на МО Франции.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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"По данным генштаба, французская армия, обучавшая бригаду ВСУ во Франции перед ее отправкой на фронт, отметила несколько десятков дезертиров во время обучения", — сказано в материале.

Военные с Украины жили в казармах и имели право выходить.

"Дезертирство во Франции — не криминал. Этих людей нельзя арестовывать", — рассказали в Генштабе.

До этого Midi Libre писало, что на Украине расследуют дело по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской".

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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