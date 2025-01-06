Французы сообщили о десятках дезертиров ВСУ, которых обучали в Париже

Десятки украинских солдат, проходивших обучение в Париже, дезертировали пока они еще были во Франции. Об этом пишет агентство France Press, ссылаясь на МО Франции.
"По данным генштаба, французская армия, обучавшая бригаду ВСУ во Франции перед ее отправкой на фронт, отметила несколько десятков дезертиров во время обучения", — сказано в материале.
Военные с Украины жили в казармах и имели право выходить.
"Дезертирство во Франции — не криминал. Этих людей нельзя арестовывать", — рассказали в Генштабе.
До этого Midi Libre писало, что на Украине расследуют дело по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской".
Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.
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